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Çocukları eğlendirirken bilgilendiren, geleneklerin aynası olan “Karagöz Göklerde” her gün adım adım gezerek tüm okullarda çocukların yüzünde tebessüm oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür, sanat ve eğlence alanında gerçekleştirdiği organizasyonlarla çocuklara dokunmaya devam ediyor.

Dolu dolu geçen Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri programlarıanlamlı bir programla devam etti. Karasu’da çocuklar “Karagöz Göklerde” meddah oyunuyla hem güldü hem de bilgilendiler. Karasu’nun Kurudere İlkokulu ve Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlköğretim Okulu’nda meddah sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırladığı “Karagöz Göklerde” oyunu sahne aldı. Çocukları güldürürken, kültürümüzü ve değerlerimizi eğlenceli yollarla aktararak bilgilendiren sahne oyunu keyif dolu geçti. Program sonunda kaldıkları memnuniyeti dile getiren çocuklar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.