Sakarya Valiliği himayelerinde, Sakarya Üniversitesi ile Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Köklerden Geleceğe Kardeşliğin Dansı”, Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi TÖMER bünyesindeki uluslararası öğrencileri, Adapazarı Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri ve Millî Eğitim Bakanlığı Sakarya Maarif Halk Dansları Topluluğunun eğitmenleri tarafından hazırlanan halk dansları gösterileri, Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Cenk Yılmaz’ın sanat yönetmenliğinde sahnelendi. Anadolu’nun farklı ezgilerinin ve yöresel halk danslarının bir araya getirildiği gösteriler, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al ve Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, program sonunda projeye emek veren eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür etti ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Etkinlik, farklı kültürlerin kaynaşmasını teşvik eden anlamlı bir buluşmaya sahne olurken, geleceğe umutla bakan bir birliktelik mesajı da verdi.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, bu tür projelerin sadece sanatsal değil, aynı zamanda kültürel birleştirici rolüne dikkat çekerek, Türkiye'nin geleceğine yön verecek nesillerin hem köklerine bağlı hem de milli ve evrensel değerlere açık bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışla hazırlanan bir program olduğunu belirten Bakırtaş, eğitim yoluyla kardeşliğin ve ortak değerlerin güçleneceğini ifade etti.