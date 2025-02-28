Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM’de özel gereksinimli çocuklarla rengarenk bir “Ramazan’a Hoş Geldin” etkinliği düzenledi. Bu çatı altında Ramazan’ın maneviyatını yaşatmak için her gün farklı etkinlikler yapılacak. Hazırlanan etkinlik programı da çizelge olarak dağıtıldı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Ramazan ayını rengarenk geçen, yüzlerde tebessüm oluşturan bir “hoş geldin” programıyla karşıladı.

HEYECANI BİRLİKTE YAŞADILAR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Ramazan’ın heyecanını birlikte yaşadı.

RAMAZAN ŞERBETİ YAPTILAR

Etkinlik kapsamında, özel gereksinimli çocuklar bir “Ramazan Köşesi”oluşturdu. Mutfak Atölyesi’nde isegeleneksel Ramazan şerbeti hazırlandı ve tüm SGM çalışanlarına ikram edildi.

RAMAZAN ÇİZELGESİ

Manevi atmosferin yaşandığı, güzlerde tebessümün oluştuğu ve keyifli geçen programda Ramazan’da yapılacak etkinlikler de çizelge olarak dağıtıldı.

Engelsiz Hobi Atölyeleri, özel bireylerin sosyal hayata katılmasını sağlamak, öğrencileri psikolojik olarak güçlü bir geleceğe hazırlayan programlarına devam edecek.

