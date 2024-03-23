Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beykoz Belediyespor'u ağırlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol Kulübü, sahadan 34-37 mağlup ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Hentbol, evinde Beykoz Belediyespor’u ağırladı. Konuk ekip, SerdivanSpor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-15 önde tamamladı.
İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdüğü müsabakada Sakarya Büyükşehir Hentbol’u evinde 37-34 mağlup etti.
Maça Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Onur Ersin,Mohammed Miri, DarkoStevanovic, Samet Kamberoğlu ilk 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol,ilk yarıyı 19-15 geride tamamladı.
İkinci yarıda baskın hareketlerle farkı kapatmaya çalışan Sakarya temsilcisisahadan 37-34’lük skorla mağlup ayrıldı.