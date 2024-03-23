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Maça Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Onur Ersin,Mohammed Miri, DarkoStevanovic, Samet Kamberoğlu ilk 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol,ilk yarıyı 19-15 geride tamamladı.

İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdüğü müsabakada Sakarya Büyükşehir Hentbol’u evinde 37-34 mağlup etti.

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