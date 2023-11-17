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91 sporcu arasından ikinci olmayı başaran başarılı sporcu, bu sonuçlarla birlikte Ferdi Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Yusuf Odabaş A Grubu Masa Teni̇si̇ Türkiye Ferdi Şampiyonası elemelerinde ikinci oldu. Odabaş bu sonuçlarla birlikte Ferdi Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Yusuf Odabaş, 15-16 Kasım tarihlerinde Kırklareli’ndedüzenlenen A Grubu Masa Teni̇si̇ Türkiye Ferdi Şampiyonası elemelerine katıldı.

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