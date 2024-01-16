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Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Zümra Rezzan İm, Milli takım bünyesinde katıldığı Karate1 Series AŞampiyonası’nda üçüncü olarak önemli bir başarı kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, Atina’da gerçekleştirilen Karate1 Series A Şampiyonası’nda mindere çıktı.

81 ülkeden bin 100 sporcunun katıldığı şampiyonada, Milli takımı temsil eden başarılı sporcu, +55 kategorisinde üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona sporseverler yoğun ilgi gösterdi.