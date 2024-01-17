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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atıcılık sporcusu Ali Mert Erdemir, Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası’nda sergilediği performansla Türkiye Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atıcılık sporcusu Ali Mert Erdemir, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası’nakatılan Erdemir, Erkek Tüfek Yıldız B kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.Sergilediği performansla takdir toplayan temsilcimiz, bu sonuçlarla birlikte Mart ayında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Organizasyonda ayrıca baraj puanının üstünde kalan Büyükşehir Belediyesi sporcularından Furkan Esat Özdin, Balkan Yılmaz ve Begüm Şenoğlu da Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona 67 kulüp toplamda 561 sporcuyla katılım sağladı.