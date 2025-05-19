Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18 branştan 250 sporcunun katıldığı programda gençleri tebrik etti.

Buluşmada Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve yönetim kurulu üyeleri ile 18 branştan 250 sporcu ve antrenörleri katıldı.

Konuşmasında aile vurgusu yapan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin,“Bu anlamlı günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. BizlerBüyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın önderliğinde sık sık sizleri ziyaret ediyor, görüş ve taleplerinizi dinliyoruz. Bugün burada bir aile gibiyiz. İnşallah hem şehrimiz hem kulübümüz adına kendimizi daha iyi yerlere taşıyacağız. Ben bu vesileyle özellikle emeğini esirgemeyen hocalarımıza ve siz kıymetli sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ise, “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir aradayız. Sporda ciddi atılımlarımız var ve her geçen gün daha da ivme kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu başarılarda emeği geçen Sayın Başkanımıza, antrenörlerimize, ailelerimize ve sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Spor alanında gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çeken Başkan Alemdar ise, Sakarya’nın sporun, sporcunun ve kardeşliğin dostu bir şehir olduğunu belirterek, "Bu kardeşliğin devamı için bizler de mücadelemizi sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle şehrimiz genelinde halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları, yüzme havuzu, 4 ilçemize kapalı spor salonları ve şehrin spor altyapısını güçlendirecek hamlelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.