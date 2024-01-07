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Yeşilin her tonunu barındıran her mevsim farklı güzellikleri ortaya çıkaran şehrin oksijen deposu İl Ormanı Tabiat Parkı, 2023 yılında 250 bine yakın misafiri ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Cennet doğasıyla huzurun başkenti olan Sakarya,yeşil alanları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve eşi benzeri olmayan doğa harikası noktaları ile hem şehrin hem de ülkenin turizm potansiyeline katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi uhdesine alınan ve yeşilin her tonunu barındıran İl Ormanı Tabiat Parkı, 2023 yılında ziyaretçi akınına uğradı. 250 bine yakın misafiri ağırlayan İl OrmanıParkı şehrin en gözde sosyal donatı alanlarından biri oldu.

HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİK

Tarımda ve sporda öncü şehirlerden biri olan Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi tabiata uygun tesisler oluşturuyor. Büyükşehir uhdesine girdikten sonrapark alanları, piknik yerleri, macera parkuru, bungalovları, atış poligonu, bisiklet yolları, kuş evleriyle baştan sona yenilenen İl Ormanı, 2023 yılında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 250 bine yakın misafirin giriş yaptığı her mevsimde farklı güzelliklerini ortaya çıkaran İl Ormanında ziyaretçiler doğanın kalbinde sıklıkla piknik, trekking ve spor yaparak temiz oksijeni içlerine çektiler.İl Ormanı sınırlarında yer alan Orman Evleri ise son dönemin en gözde tatil merkezlerinden biri haline geldi. Doğanın tam kalbinde huzurun adresi olan İl Ormanında ayrıca son dönemde en çok tercih edilen turizm konsepti olan bungalovlar artık Büyükşehir güvencesiyle kaliteli ve keyifli bir tatil için kısa zaman sonra misafirlerini ağırlamaya başlayacak.