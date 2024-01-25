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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin milli karate sporcusu Fatih Şen, 26-28 Ocak arasında Paris’te +84 kilo kategorisinde PremierLeague şampiyonluğu için ter dökerek Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her alanında başarıdan başarıya koşuyor.

Sakarya’nın milli gururu olan karateci Fatih Şen, bu kez Paris’e gidiyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu Şen, 26-28 Ocak tarihleri arasında PremierLeague şampiyonasına çıkacak. Müsabakalara çok sıkı bir şekilde hazırlanan sporcumuz, Avrupa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak. +84 kilogramda mücadele edecek olan Sakarya’nın milli karatecisi “mutlak şampiyonluk” hedefiyle mindere çıkacak. Müsabakaya sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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