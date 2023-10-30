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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sancaktepe'de yapımı tamamlanan okulların toplu açılış törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sancaktepe'de Ortadağ Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların anaokuluna gitmeden önce ailelerinden iyi bir eğitim almasının önemine vurgu yaptı.

Çocuklardan da bir istirhamı olduğunu belirten Tekin, "Hani öğretmenleriniz size 'Kitap okuyun.' diyor ya siz de eve gittiğinizde annenize, babanıza diyeceksiniz ki 'Öğretmenimiz hepimize ödev verdi, hepimiz her akşam yarım saat kitap okuyacağız.' Anlaştık mı?" diye çağrıda bulundu.

Velilerden de çocuklarının kitap okuma isteğine olumlu cevap vermelerini isteyen Tekin, "Öğretmenlerimizin verdiği ödevleri siz de uygulayıp en azından çocuklarımızın eğitimine bu kadarcık katkı sağlamış olursunuz. Bunu yaparsak bizim yaptığımız iş de anlamlı olur. Daha başarılı oluruz. Hem sizin çocuklarınız daha iyi bir gelecek tahayyül ederler. Daha iyi bir gelecek kazanırlar hem de biz de eğitim öğretim sürecimizde biraz daha işimizi kolaylaştırmış oluruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet bütçesinden en fazla payı eğitime ayırdığını anımsatan Tekin, Türkiye'deki bütün meslek odalarını, ticaret ve sanayi odalarını, Millî Eğitim Bakanlığı ile paydaş olmaya davet ettiklerini belirtti. Binaların sadece bir okul olmadığını anlatan Tekin, ailelere de seslendi.

Konuşmalar sonrasında yapımı tamamlanan okulların açılışları gerçekleştirildi.