Edirne'de kendisine tebrik için gönderilen çiçekleri biriktiren Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, biriktirdiği çiçekleri özel gereksinimli bireyler yararına açık artırmaya çıkardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, tebrik çiçekleri ile örnek bir projeye imza attı.

Tebrik için gönderilen çiçekleri biriktiren Başkan Taşyasan, Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler yararına açık arttırma düzenledi.

Moral gecesinde günün anlam ve önemine dair Çerkezköy Sakatlar Derneği Başkanı Gülnur Kocaçınar, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Sakatlar Derneği Başkanı Hayati Çakan ve Saray Engelliler Derneği Başkanı Nurtaç Ergen birer konuşma yaptı.

BAŞKAN TAŞYASAN: “HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ”

Her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirten Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, engelliliğin yalnızca engelli vatandaşları ve onların ailelerini değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek, "Engellilerimizin yaşamlarındaki tüm engellerin kaldırılması ve onlara her alanda fırsat eşitliği sağlanması önemli bir toplumsal ihtiyaçtır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzdur. Engelli vatandaşlarımız için yapmamız gereken çok işimiz, sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz.Saray Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olması temennisiyle tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir yaşam diliyorum. Bizleri bu özel gecede yalnız bırakmayan, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.” dedi.

Konuşmalar sonrasında Çerkezköy Sakatlar Derneği Halk Oyunları Ekibi performanslarını sergilediler.

İzleyenlerin beğenisini toplayan Çerkezköy Sakatlar Derneği Halk Oyunları Ekibi büyük alkış aldı. Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, gece boyunca özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Gece boyunca açık arttırma ile satılan çiçeklerden elde edilen gelir, özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve ihtiyaçları için kullanılacak.