Bünyanlı Kahraman Şehit Muzaffer Can Ersoy'un kıymetli kızı Zeynep Ersoy, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'e kalem hediye etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Bünyanlı Kahraman Şehit Muzaffer Can Ersoy'un kıymetli kızı Zeynep Ersoy, Başkan Selahattin Metin'e, "yYpacağınız güzel projelere imza atmanız dileğiyle" diyerek kalem hediye etti.

Başkan Metin, "Vatanımızın umut ışığı olan değerli evlatlarımıza güzel bir gelecek oluşturmak, yaşanabilir bir Bünyan bırakmak ve sevgilerine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Kahraman şehidimizin bize emaneti olan değerli evladımıza anlamlı hediyesi için teşekkür ediyorum" dedi.