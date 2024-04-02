Türk müziğinin sevilen isimlerinden Lider Şahin, babası efsanevi sanatçı Selami Şahin ile Dubai Jumeirah Zabeel Sarayı’nda gerçekleşen unutulmaz konserde seslendirdikleri "Rezil Rüsva" şarkısını, Lider Müzik YouTube kanalında yayınladı.BAE (İGFA) - Babasının daveti üzerine sahneye çıkan Lider Şahin, "Rezil Rüsva" şarkısını babası Selami Şahin ile birlikte seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.

Dubaili müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Lider Şahin'in babası Selami Şahin ile birlikte seslendirdiği "Rezil Rüsva" performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Sahnedeki enerji dolu duruşu ve güçlü sesiyle dikkat çeken Lider Şahin, babasıyla gerçekleştirdiği düetiyle izleyicileri mest ederek geceye damgasını vurdu. Büyük hayranlık ile karşılanan düet, izleyicilerin güçlü alkışları ile devam etti.