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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programı Akarca Mahallesi’nde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları devam ediyor. Vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkânı bulduğu program Akarca Mahallesinde bulunan Pazar alanı girişinde gerçekleşti. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın da katıldı.

İzmitliler, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini iletti. Personel de vatandaşların taleplerini not aldı. ‘Sen Anlat İzmit’ uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle halkı Başkan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür etti.