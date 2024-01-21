Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sendikalı kamu görevlilerin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasının önüne geçen %2 barajı düzenlemesi, Anayasa Mahkemesine taşınarak iptali ile gündeme gelmişti. AYM Genel kurul gündeminde ele alınan süreç, ilgili kanunun 11. Maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen Ek4. maddesinde yer alan “Yüzde 2” ibaresini iptal etti.İSTANBUL (İGFA) - Alınan kararı ve iptal sürecini ‘sonunda adalet yerini buldu’ sözleriyle değerlendiren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “Sendikalar için işkolu temsilinde, %2 barajının altında kalan sendikalara ödenen ‘Toplu Sözleşme’ ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeyle, hem ‘Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’ AHESEN’e hem de benzer durumdaki diğer sendikalara üye olan meslektaşlarımız maddi olarak hak kaybına uğratıldı. Aile hekimliği çalışanlarının haklarının korunması ve birinci basamak koruyucu, tedavi edici sağlık hizmetlerinin; vatandaşlarımız, devletimiz ve meslektaşlarımız adına iyileştirmesi için sayısız kazanım sağlayan sendikamız, üyelerinin tercihleri nedeniyle cezalandırılmalarını kabul etmedi” dedi.

“İşlemler, E-Devlet Üzerinden Hiçbir Baskı Olmadan Özgürce Yapılabilmeli”

AHESEN Başkanı Dr. Kandemir; “İnsanları belirli sendikalara üye olmaya yönlendirebilecek bu uygulama, adalet ve eşitlik anlayışıyla bağdaşmayan bir süreci doğurmuştu. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar bu adaletsiz durumu ortadan kaldırmış oldu. Şunu da eklemeliyiz ki; içinde bulunduğumuz modern çağ da maalesef bu da yeterli değil. Yıllarca eğitim almış ve devlette kamu hizmeti veren hekimler, hemşireler ve ebeler sendikalarını E-Devlet üzerinden rahatlıkla, özgürce ve hiçbir idari baskı olmadan değiştirebilme hakkına sahip olmalıdırlar. Bu düzenlemenin de yakın zamanda ele alınacağına inanıyoruz.”

Sırada Hakların İadesi Edilmesi Var!

Bu süreçte girişimlerinin sonucunu aldıklarını dile getiren AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “Yüzde 2 barajının yasalaşmasının hemen ardından gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek ilgili maddenin AYM’ye taşınmasını sağlamıştık. Bugün bu mücadelemizin sonucunu aldık. Ayrıca, düzenleme çıktıktan sonra AYM kararına kadar geçen sürede, maddi olarak mağdur edilen kamu çalışanlarının haklarının iade edilmesi de gerekmektedir.”