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Yves Rocher Vakfı, “Yaşam İçin Ağaç Dikin” projesi kapsamında, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile Anadolu topraklarına kökleriyle tutunan ve farklı hikayeleri olan ağaçları ‘Sessiz Gözcüler’ sergisinde buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Sessiz Gözcüler sergisinin açılışı Fransız Sarayı’nda keyifli bir davetle gerçekleşti.

Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ev sahipliğindeki davete iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından Yetkin Dikinciler, Alp Navruz, Beste Yurttaş, Gülin-Akın Öngör, Zafer Kozanoğlu, Elif Tapan, İdil Yazar, Mirgün Cabas, Nazlı Keçili, Müge Tezman Sırmabıyık, Ebru Kohen, Zeynep Üstünel, Siren Ertan, Begüm Gazioğlu Ballı gibi isimler katıldı.



Sessiz Gözcüler fotoğraf sergisi kadim Anadolu topraklarının eski tanıklarından olan, her biri farklı coğrafyalarda kök salmış 12 farklı ağacın tarihi ve güçlü dünyalarına tüm doğa severleri ortak etti. Başarılı fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un fotoğrafladığı, her bir ağacın hikayesini ise oyuncu Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği sergi tarihsel ve duygusal bir yolculuk sundu.

Fotoğraflanan ağaçlar arasında, Zonguldak’taki 4118 yaşındaki Gümeli Porsuğu ve 1100 yaşındaki Porsuk Ağacı, Antalya bulunan 1100 yaşındaki Arapastı Ağacı, İstanbul’da yer alan 1212 yaşındaki Ağıl Çınar’ı gibi bin yaşını aşkın ağaçlar bulunuyor. Varoluşunu insanlığın özgürce yaşamasına adayan Mustafa Kemal Atatürk’ün özgürce büyüyebilmesi uğruna köşkünün yerini değiştirdiği 400 yaşındaki Ulu Çınar da sergide herkesin aşina olduğu bir ağaç oldu.



Dünyanın en eski, en büyük ibadet merkezi olan Göbekli Tepe’nin eşsiz doğasının tam ortasında, bir başına bulunan ve gövdesi büyük bir yıldırımla ikiye bölünmüş 96 yaşında yaşlı bir dut ağacı olan Dilek Ağacı da sergi için fotoğraflanan ağaçlar arasında yer alırken, Bursa’daki İnkaya ve Ağlayan Çınar, Kastamonu’daki Ahlat Ağacı, Kaz Dağları’ndaki Emine Çınarı, Mersin’deki Zeytin Ağacı ve İstanbul’daki Ahtapot Çınarı da bu sergide yerini alan asırlık ağaçlar arasında bulundu.

Sergi için 8 ayda, 30’u aşkın kaynak taraması yapılarak ve 100’e yakın konu hakkında bilgili kişi ile iletişime geçilerek fotoğraflanacak 12 ağacın belirlendiğini kyadeden fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, ağaçların çekimleri için 9 bin 122 km yol gidildiğini ve tamamlanmasının 35 gün sürdüğünü söyledi.

Açılış Fransız Sarayı’nda yapan serginin 16 Kasım'a kadar Akasya’da, 17-30 Kasım tarihleri arasında da Akmerkez’de ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.