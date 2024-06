Yediyol Holding markalarından Seven For Life Thermal Hotel, geçtiğimiz günlerde keyifli bir yaza merhaba partisi düzenledi. Gerçekleştirilen davete sektörün önde gelen iş insanları ve basın mensupları katıldı.AYDIN (İGFA) - Seven For Life Thermal Hotel, içinde yer alan Barbelo Terası’nda gerçekleştirdiği yaza merhaba partisiyle Kuşadası protokolünden önemli isimleri ağırladı. Otelin Genel Müdürü Süleyman Dağlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen davete sektörün önde gelen iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, resmi kurum çalışanları, banka müdürleri, partner acentelerin üst düzey yöneticileri, otel tedarikçileri ve basın mensupları katıldı.

Organizasyon kapsamında; Aydın Adnan Medres Üniversite'si (ADÜ) ve Kuşadası Seven For Life Thermal Hotel ile sürdürülen sektörel faaliyetlerin yanı sıra, Yediyol Holding yöneticileri ile jeotermal ısıtmalı teknolojik seralarda yetiştirilen domatesler hakkında konuşuldu. Seraların bölge ekonomisine yapacağı katkılar ve Meslek Yüksekokul ile birlikte geliştirilebilecek projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Eğlenceli dans gösterileri ve DJ performansı ile keyifli anlar yaşayan misafirler, birbirinden eşsiz ikramlar ile unutulmaz lezzetler deneyimledi.