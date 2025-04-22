Pop müziğin asi ve özgün sesi Aleyna Tilki, bu kez 2000’lerin efsanevi Türkçe rock şarkılarına hayat vererek müzik yolculuğunda bambaşka bir sayfa açıyor.İSTANBUL (İGFA) -JJ Arena sahnesinde gerçekleşecek bu özel gecede Aleyna, Teoman, Şebnem Ferah, Özlem Tekin, Aylin Aslım ve daha pek çok ikonik ismin unutulmaz parçalarını kendi tarzında yorumluyor.

Kargo’dan “Kalamış Parkı” cover’ı, mor ve ötesi ile birlikte seslendirdiği “Yaz Yaz Yaz” ve Saygı: Mor ve Ötesi gecesinde Edis ile yaptığı sürpriz düet hâlâ hafızalardayken, Aleyna şimdi Türkçe rock’a adadığı manifestosuyla karşımızda.

Aleyna’nın enerjisi, güçlü sahne performansı ve vokaliyle yeniden hayat bulan bu parçalar, bir kuşağın ruhunu günümüze taşıyor. Sahnede bolca distortion, ışıklar ve rock tutkusuyla şekillenen bu özel gecede, yalnızca müzik değil, bir dönüşüm hikayesi de izleyicilerle buluşacak.

Hazırsan, nostaljiyle harmanlanmış yepyeni bir Aleyna Tilki deneyimi seni bekliyor. 2000’lere dönüş başlıyor – JJ Arena’da rock rüzgârına kapıl!