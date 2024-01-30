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WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), sevgililer gününde hem sevdiğine hem de doğaya anlamlı bir hediye sunmak isteyen herkesi Evlat Edinme programına davet etti.İSTANBUL (İGFA) - WWF-Türkiye, sevginin iyileştirici ve koruyucu gücüne inanan herkesi Evlat Edinme programına davet etti. Söz konusu programla tehlike altındaki türlerin korunmasına katkıda bulunulmasının mümkün olduğunu kaydedilirken, bu kapsamda sembolik olarak evlat edinilebilecek türler arasında panda, yunus, kaplan, deniz kaplumbağası, kutup ayısı, koala, büyük beyaz köpekbalığı, imparator penguen, fil, orangutan, saz kedisi, turna gibi türler yer aldı.

Bağış tutarlarına göre de e-sertifika, bilgi kitapçığı, isme özel basılı sertifika, ekilebilir tohumlu kağıttan oluşan kartpostallar, turna ve saz kedisi için bez çanta, diğer türler için peluş oyuncak, kır çiçeği tohum topu gibi çeşitli hediyeler de sunulan programa yapılan bağışlarla, vakfın tür koruma çalışmalarına destek olunabiliyor.