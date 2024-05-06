Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK Başkanı Raci Kaya’nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - SGK Başkanı Raci Kaya hakkındaki iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı olarak atanan Dr. Raci Kaya, daha öncesinde sürdürdüğü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam ettiği, ancak buradan herhangi bir ücret veya kar payı almadığının altı çizilen açıklamada, "SGK Başkanı Kaya, G20 Zirvesi Şerpa görevi karşılığında da herhangi bir şekilde ücret almamaktadır. Maaş aldığı tek yer başkanı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Dr. Raci Kaya, haberde ifade edilen SGK Başkanlık makamına ait iki ayrı makam aracından sadece bir tanesini kullanmaktadır. Belirtilen diğer araç kurumun muhtelif işleri için kullanılmaktadır" denildi.