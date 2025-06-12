Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Haziran Perşembe ilişkin hava raporunu yayımladı.

Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya’nın iç kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in doğusunda da kısa süreli sağanak geçişlerinin görülebileceğini belirtti.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.