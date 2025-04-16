Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava durumu hareketli geçecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da zirai don tehlikesi devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında pus ve sis etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.