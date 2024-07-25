TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yürürlüğe giren uygulama ile sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet uygulaması üzerinden Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebildiklerini söyledi. ANKARA (İGFA) - Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta eksperlerinin yasal temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, sigortalıların e-devlet kapısı üzerinden ekspertiz raporuna ulaşabilecekleri konusunda uyardı.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Dijitalleşme çalışmaları kapsamında daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmalar devreye alınmıştı. Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu. Bu kapsamda, sigortalı ve hak sahipleri e-Devlet uygulaması üzerinden Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir.

Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak. Söz konusu çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız.”