Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Kültürpark Açık Hava'da verdiği konserde keyif dolu anlar yaşattı.Ersel NALBANT/ Herkes DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Sıla sahne aldığı Kültürpark Açık Hava'da Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.

Bir birinden güzel şarkılarını Bursalı hanyanları için seslendiren güzel sanatçı Bursalı dinleyicilerinin gönlünde taht kurdu. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konserde gerek sesi gerekse sahne performansıyla hayanlaranlarından tam not alan Sıla en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuvarı ile sahnede kaldığı 2 saat boyunca kulakların pasını sildi.

‘Yoruldum’, ‘İnşallah’ ve ‘Saki’ gibi duygu yüklü şarkılarıyla bir kez daha beğeni toplayan Sıla, Bursalıların gönüllerine dokundu. Binlerce Bursalıya duygusal anlar yaşattı.