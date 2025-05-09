Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması'nın moda dünyasına kazandırdığı ünlü modacı Emre Erdemoğlu ilk kadın koleksiyonu “Barlas” ile Bakü Fashion Week’te sahne alıyor.İZMİR (İGFA) - Türk moda tasarımının özgün ismi, Emre Erdemoğlu, yıllardır erkek giyiminde inşa ettiği güçlü estetiği şimdi kadın modasına taşıyor. İlk kadın koleksiyonu “Barlas”, Bakü Fashion Week sahnesinde zamansız bir zarafet ve modern gücün kutlaması olarak moda dünyasıyla buluşuyor.

“Barlas”, yalnızca bir koleksiyon değil; modern kadının gücünü, bağımsızlığını ve rafine zarafetini anlatan etkileyici bir hikâye. Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması’nda aldığı ödül sonrasında tasarım dünyasında basamakları ikişer ikişer çıkan Emre Erdemoğlu’nun özgün dikiş teknikleri, özel kumaş seçimleri ve özgür siluet anlayışı, bu koleksiyonda yeni bir ifade alanı buluyor. Güçlü omuz detayları, akışkan formlar ve sofistike renk paletiyle “Barlas”, klasik unsurları çağdaş dokunuşlarla harmanlayarak zamansız bir estetik ortaya koyuyor.

BAKÜ’DE MODA DÜNYASININ ODAK NOKTASI

Bakü Fashion Week, bu yıl da dünyanın dört bir yanından seçkin tasarımcıları ağırlarken, Emre Erdemoğlu’nun “Barlas” koleksiyonunun dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak. Bu özel koleksiyon, Erdemoğlu’nun kadın modasına getirdiği yenilikçi ve karakteristik bakış açısının ilk adımı olma özelliği taşıyor. “Barlas”, güçlü hikâyesi ve iddialı tasarım diliyle modaseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

Emre Erdemoğlu’nun “Barlas” koleksiyonu, modern kadının çok katmanlı ruhundan ilham alıyor. Güç ve zarafeti bir arada taşıyan kadın figürlerinden, doğanın akışkan formlarından ve tarih boyunca değişen kadın kimliklerinden beslenen koleksiyon, klasik ve çağdaş estetik arasındaki ince çizgide özgün bir denge kuruyor.

Erdemoğlu, “Barlas” ile güçlü bir duruş sergileyen, özgürlüğünü ve bireyselliğini cesurca ifade eden kadınlara adanmış bir hikâye anlatıyor.