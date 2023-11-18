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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali başladı.MERSİN (İGFA) - Bu sene ‘Şahmeran’ teması ile herkesi buluşturan festival; söyleşiler, konserler, sergiler, dans gösterileri, sokak etkinlikleri, gençlik deneyim alanları, kamp alanları, yamaç paraşütü, bisiklet parkurları, talk showlar, çocuk atölyeleri ve üretici kadın stantlarıyla 7’den 70’e herkesi buluşturuyor.

Gündüzden geceye uzayan festival birinci gününde ünlü şarkıcı Simge Sağın’ı ağırladı. Tüm Tarsus- Mersin halkının saatler öncesinden beklemeye başladığı konser tüm şehirde büyük bir ilgiyle karşılandı. Sahnede söylediği şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranlarına teşekkür eden Simge Sağın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ayrıca festival kapsamında Tarsus’ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Sağın, sahne finalinde ‘Aşkın Olayım’ şarkısını tüm Tarsus- Mersin halkıyla birlikte söyleyerek geceyi sonlandırdı.