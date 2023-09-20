İnsan kaynakları platformu Kolay İK ile dijital doküman ve dijital biyometrik imza platformu Inspakt bir iş birliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İnsan kaynakları platformu Kolay İK, hizmet verdiği 1.800 şirketteki 150 bini aşkın çalışan ve 4 binden fazla İK yöneticisinin kağıda dayalı iş süreçlerini hızlandırmak için dijital doküman ve dijital biyometrik imza platformu Inspaktile iş birliği yaptı.

Buna göre Kolay İK kullanıcıları; sözleşme, izin, form, rapor gibi basılı belge üzerinden ilerleyen tüm süreçlerini dijitale taşıyabilecek.

Şirketlere göre özelleştirilebilen belgeler, dijital biyometrik imza ile uzaktan ve kolaylıkla imzalanabilecek.

İş ilanı ve yetenek havuzu oluşturmaktan performans yönetimine kadar tüm İK süreçlerinde şirketlerin dijital çözüm ortağı olduklarını söyleyen Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, izin, harcama, fazla mesai ve diğer pek çok süreç ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle kağıt belge üzerinden ilerlediğini belirterek, "Bazen bir belgeyi imzalatmak saatler, hatta ilgili kişinin yoğun veya izinde olması gibi durumlarda günler alabiliyor. Inspakt iş birliğimiz ile birlikte kullanıcılarımız bu süreçleri dijital ortamda yürüterek dakikalara indirgeyebilecek. Geçmiş dosyalara da dijital ortamdan kolaylıkla ulaşılabileceğinden hem zamandan tasarruf edilecek hem de belgeler güvende olacak. Ayrıca şirketler kağıt ve kargo maliyetlerini düşürecek, ağaçların kesilmesini önleyecek ve karbon ayak izlerini azaltacaklar. Üstelik tüm bunları Inspakt’ın Kolay İK kullanıcılarına özel fiyat avantajı ile sunuyoruz” diye konuştu.

Inspakt Kurucu Ortağı Anıl Topal da, Kolay İK ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde bu sektörde çok daha fazla firmaya, çok daha hızlı çözüm sağlayabileceğiz.İK profesyonelleri artık konu imza işlemlerine geldiğinde kağıda dönmek zorunda kalmayacağını söyledi. Topal, uçtan uca dijitalleşme imkanı ile İK departmanlarının ve şirketlerin gelecek hedeflerine çok daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaklarını kaydetti.