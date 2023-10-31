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Sivas Numune Hastanesi'nde Eylül ayı itibariyle büyük bir hekim ataması gerçekleşirken, gücüne güç kattı. 13 pratisyen ve 10 uzman hekim olmak üzere 23 yeni hekim, hastane kadrosuna dahil oldu.SİVAS (İGFA) - Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, önemli gelişmeyi paylaştı.

Yaklaşık 40 gün içerisinde hastaneye 23 hekim kazandırıldığını ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Fidan, "4’i yan dal, 6’ü ana dal olmak üzere 10 uzman hekimimiz hastanemizde hizmet vermeye başladı. Romatoloji Uzmanı Dr. İlker Yalçın, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Aslan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Aktaş Koç ve Gökmen Asan, Tıbbı Genetik Uzmanı Dr. Yeşim Sidar Duman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatıma Türker Yılmaz, Nefroloji Uzmanı Dr. Erhan Akkaş, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Senem Esen, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ömer Tekin ile Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nihal Çelenli Asla hasta kabulüne başlamıştır” dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fidan, hekim kadrosunun güçlenmesinin hastanemizin her alanında büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Hastanemizde kaliteli sağlık hizmetine katkı sunan her hekimimiz oldukça değerlidir. Çocuk Endokrinoloji Uzmanımızın kadromuza katılması önemli bir eksiğimizi telafi etmiştir. Yeni atamalarla Romatoloji, Nefroloji, Onkoloji ve Genetik branşlarında hekim sayımızı ikiye çıkarmış, poliklinik başvuruları yoğun olan İç Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında da yeni poliklinik açmış olduk. Bu yeni hekim atamalarıyla hastanemiz, daha fazla hastaya daha iyi sağlık hizmeti sunma kapasitesini artırmış ve uzmanlık alanlarında artan taleplere daha iyi yanıt verebilir hale gelmiş bulunmaktadır. Hasta memnuniyetini ve sağlık sonuçlarını geliştirmeye yönelik bu adımlar, hastanemizin misyonunu güçlendirmektedir".