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Şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla alternatif yol projelerini hayata geçiren Sivas Belediyesi, Abdulvahabi Gazi Caddesi’ni, Gökçekler Caddesi’ne bağlayan yeni yol güzergâhında çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gelinen son durum hakkında bilgiler alarak görevlilere kolaylıklar diledi.

Başkan Bilgin, “Şehrimizin önemli ulaşım güzergâhlarından bir tanesi olan Abdulvahabi Gazi Caddesi’ni Gökçekler Caddesi’ne oradan da Numune Hastanesi kavşağına bağlayacak yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu bölgede daha önce İl Özel İdaresi’ne bağlı makine ikmal tesisleri vardı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde tesisleri yeni yerine taşıdık. Bununla birlikte açılan alanda da yeni yol çalışmalarına başladık. Şehir içi ulaşım sorununa çözüm olacak yeni güzergâhı ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile inşallah iklim şartları el verdiği takdirde Kasım ayı sonu, Aralık ayının ilk haftası gibi hizmete açmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Projenin sağlayacağı kolaylığa dikkat çeken Bilgin “Bu projenin ilk etabı olan İstiklal Alt Geçidi’ni hayata geçirerek kavşakta yaşanan trafik sorununu çözmeyi amaçlamıştık. 2. etap çalışması olarak adlandıracağımız Gökçekler Caddesi bağlantı yolu projemiz de tamamlandığında Abdulvahabi Gazi Caddesi’nden akan trafik direk olarak Gökçekler Caddesi’ne oradan da Numune Hastanesi kavşağı ve Erzincan çevre yoluna bağlanmış olacak. İstiklal Caddesi de alt geçit üzerinden Emir Paşa Caddesi’ne bağlanarak projeyi bitirmiş olacağız. Her proje bizim için önemli ancak ulaşım alanında yaptığımız projeler çok ayrı bir anlam kazanıyor. Şehrimizin uzun vadede hem trafik sorununu çözmek hem de yeni alternatif yollar ile birlikte şehrin farklı bölgelerinin genişlemesini sağlamak adına çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.