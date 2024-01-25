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Turizm Profesyonelleri Derneği Bursa Skal Kulübü'nde Gülçin Güleç görevi Meltem Işık Mısırlıoğlu’na devretti.BURSA (İGFA) - SKAL Bursa’nın seçimli olağan genel kurul toplantısı, Mudanya Montania Hotel’de Akın Esgin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Faaliyet raporu ve mali tabloların sunumunun ardından gelecek dönem bütçesinin görüşülüp oylandığı genel kurul, tek adayla gidilen genel kurula USDF Skal Federasyonu Başkanı Orhon Atameriç, USDF 1.Başkan Yardımcısı Emre Gezgin, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen, Eskişehir Skal Kulübü Başkanı Ufuk Özkaratay, Eskişehir Skal Kulübü Genel Sekreter Hakkı Gök ve Konya Skal Kulübü Başkanı Recep İşleyici de katıldı.

Meltem Işık Mısırlıoğlu’nun başkan adayı olduğu tek listeli seçimlerde oy birliği ile göreve gelirken, bunun bir görev değişimi olduğunu belirterek, Gülçin başkanın 2 yıllık dönemde çok güzel etkinliklere imza attığını önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara devam edileceğini söyledi. Diğer SKAL kulüpleriyle daha yakın ilişki kurmayı arzu ettiklerini kaydeden Işık Mısırlıoğlu, üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da olacağını kaydetti.

Genel kurulun sonunda Skal Federasyon Başkanı Orhon Atameriç ve Skal Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen başkanlık regalyesini Meltem Işık Mısırlıoğlu’na taktı.

Rüştü Dilmen'in Onursal Başkanlığa seçildiği Meltem Işık Mısırlıoğlu’nun başkanlığındaki yeni yönetimde, İsmail Kuru başkan yardımısı, Ercan Tavşan genel sekreter, Denizhan Sezgin sayman, Burak Beceren ise üye olarak görev aldı.