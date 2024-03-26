13 yaşındaki Bursalı snowboard sporcusu Dağhan Güler, bu yıl düzenlenen 'Giant (geniş) Slalom' ve 'Slalom' yarışlarında topladığı 455 puanla klasmanda Türkiye birincisi oldu.BURSA (İGFA) - Henüz 6 yaşında başladığı ve yıllar içinde adeta gönül verdiği snowboard sporunu profesyonel olarak sürdüren Dağhan Güler, bu yıl elde ettiği başarılarla gururlandırdı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen 2023-2024 Sezonu Snowboard Alpine Yarışları'nda U13 Erkek kategorisinde birinci olan Güler, Erzurum'da Erzincan'da düzenlenen Giant Slalom yarışlarını da şampiyon olarak tamamladı.

Bu ay ise Kayseri'deki Giant Slalom'da ikinci olan Güler, tüm yarışlarda aldığı derecelerle toplamda 455 puanla genel klasmanda Türkiye birinciliğini elde etti.

Snowboard'ta başarılarıyla emin adımlarla ilerleyen Güler'in ilk hedefi ise milli takıma girerek Türkiye'yi dünyada temsil etmek.