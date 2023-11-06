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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin en keyifli programlarından biri olan Doğa Yürüyüşleriprogramıyda 150 doğasever, sonbaharın tonlarını zorlu Taraklı Kılavuzlar Karagöl, Acelle parkurlarında keşfetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin en çok memnuniyet oluşturan ve uzun yıllardır bir ritüele dönüşen Doğa Yürüyüşleri programı sonbahar etaplarında yoğun bir talep gördü.

Büyükşehir’in uzman ekipleri Sakarya’nın dört bir yanında doğanın tüm zenginliklerini tabiat severlerle birlikte keşfe çıktı. 7 hafta süren yürüyüş programının sonuncusu da keyifli bir yolculuğa dönüştü.

Yaklaşık 150 vatandaş Taraklı Kılavuzlar, Karagöl, Acellle Yaylalarında zorlu bir parkur bitirdi.

14 kilometrelik yürüyüş boyunca doğada vakit geçirmek ve yaşamak için dikkat edilmesi gereken hususlar ve tabiatın zengin özellikleri anlatıldı. Bir sonbahar gününde tertemiz oksijen alan ve 1350 rakıma kadar çıkıp Sakarya’nın zirvelerini gözlemleyen doğaseverler, program için Büyükşehir’e teşekkür etti. Egzersiz ve spor hareketlerinin yapıldığı, molalarda keyifli sohbetlerin gerçekleştirildiği son yürüyüş keyifli anlara sahne oldu. Bu parkurun tamamlanmasıyla 7’inci haftanın sonunda sonbahar yürüyüşleri 1000’in üzerinde katılımcıyla rekor kırdı. Trekking yürüyüşü sonunda, gün çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrin eşsiz güzellikleri arasında spor yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverlerimizle unutulmaz bir günü daha geride bıraktık. Parkurun sonunda eşsiz doğa güzelliklerinin tadını çıkararak harika bir deneyim yaşadılar. Şehrin eşsiz güzellikleri arasında spor yapma imkânı tanıyan, doğanın tüm detaylarına kadar keşfedildiği Doğa Yürüyüşleri programımızın sonbahar etabını tamamladık. Kış sezonunda yapılacak programlarımızın kayıtları ise ilerleyen süreçte açılacak. Tüm Sakaryalıları bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” denildi.