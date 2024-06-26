Saadet Partisi’nin 30 Haziran’da gerçekleştireceği kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, yapılan istişareler sonucunda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ın, genel başkan adayı olarak ilan edildiğini ifade etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili açıklama yapan Tekin; “Yapılan uzun istişareler ve toplantılar neticesinde Genel Başkanımız Temel KaramollaoğluSaadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ı Genel Başkan Adayı olarak ilan etmiştir. Saadet Partisi’nin tüm teşkilat mensupları olarak yeni Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın etrafında kenetlenerek Milli Görüş prensiplerinin ülkemizde ve tüm dünyada hakim olması için çalışacağız. Pazar günü yapacağımız kongrede Edirne’den büyük bir katılım göstereceğiz.” dedi.

ARIKAN, MİLLÎ GÖRÜŞ KURUMLARININ TAMAMINDA HİZMETLERDE BULUNDU

1977 yılında Kayseri'de doğan Mahmut Arıkan, ilk ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği yapmaktadır.

Üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı okul başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Arıkan, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kayseri Milletvekili olan Arıkan; evli ve 3 çocuk babasıdır.