Herkes Duysun TV'de Mehmet Ali Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Spor Panorama programına Productioninsports Academy kurucusu Korkut Altındağ konuk oldu.Zübeyde ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Spor Panorama programına katılan Productioninsports Academy kurucusu Korkut Altındağ, sporda bilimin önemi hakkında konuştu.

Spor biliminin azımsanamayacak kadar önemli olduğuna dikkat çeken Productioninsports Academy kurucusu Korkut Altındağ, Bursa’ya bu kültürü kazandırmak istediklerini söyledi.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Yapmış olduğumuz iş oldukça değerli olduğunu savunan Productioninsports Academy kurucusu Korkut Altındağ, “Bursa Uludağ Üniversitesinde hocalarımızın bize vermiş oldukları üst düzey eğitim sayesinde bilimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 25 Mayısta ilk Atletik Performans Zirvesini gerçekleştirdik. 11 kişilik uzman hocalarımızın katkısıyla yaptık ama bunun öncesi var. Lisans dönemimden beri bunun hayali ile yaşıyorum. İlkini gerçekleştirdik. Bu daha başlangıç…” dedi.

“10 SENE SONRASINI HAYAL EDEMİYORUM”

Yapmış oldukları işin Bursa’da henüz kendi değerini bulamadığının altını çizen Productioninsports Academy kurucusu Korkut Altındağ, “25 Mayıstaki zirveyi 250 katılımcı ile gerçekleştirdik. Yolun başındayız daha çok zamanımız var. Bu alanda Bursa’nın geleceği konumu yani 10 sene sonrasını hayal edemiyorum. Bizim amacımız Bursa’ya bu kültürü kazandırmak. Bursa’da spor bilimin farkındalığını yaratmak.”