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Çıraklık okulu ve meslek liselerinde okurken zorunlu staj sürecinde çalışmalarına rağmen sadece sağlık sigortaları yatırıldığı için aktif çalışmaları emekliliğe başlangıç sayılmayan Konyalı mağdurlar hak mücadelesi veriyor.KONYA (İGFA) - Konyalı staj ve çıraklık sigortası mağdurları, “Staj-Çıraklık Sigorta Başlangıcı Olsun” kampanyasını sürdürüyor. STK ziyaretleri, çalıştaylar, televizyon programları ve sosyal medyada kampanya yürüten staj ve çıraklık sigortası mağduru emekçiler, iktidar ve muhalefet partilerine ziyaret edip seslerini duyurmaya çalışıyor. Gerek iktidar ortaklarından gerekse muhalefetten destek alan staj ve çıraklık mağdurları son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin yeni yüzyılında bu mağduriyeti biran önce çözüme kavuşturacağına inanarak müjdeli haber bekliyor.

“EMEKLİLİĞE SAYILMAYAN SİGORTA HAK KAYBIDIR”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı İmdat Yüğrük, meslek liselerinin ara eleman ihtiyacını karşıladığını belirterek, Konya gibi sanayisi gelişmiş bir ilde buna ihtiyaç olduğunu söyledi. Yüğrük, “Ülkemizde ara eleman açığının her geçen gün arttığı şu zorlu günlerde hem velileri hem de öğrencileri meslek liselerine özendirip teşvik etmek şarttır.” dedi.

-CUMHURBAŞKANIMIZ’DAN MÜJDE BEKLİYORUZ

Özellikle staj ve çıraklıkta yapılan fiili çalışmaya dayalı sigortanın emekliliğe başlangıç sayılmamasının büyük bir hak kaybı olduğunu belirten Başkan Yüğrük; “Staj ve çıraklık sürecinde yapılan sigorta emekliliğe başlangıç sayılmalıdır. Bir ülkenin gelişmesi, ilerlemesi için doktora, avukata, mühendise ihtiyacı olduğu kadar çok iyi eğitim almış ara elemana da ihtiyacı var. Konya’da gerek iktidar ortaklarından gerekse muhalefetten destek alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin yeni yüzyılında bu mağduriyeti biran önce çözüme kavuşturacağına inanıyoruz. Kendisinden müjdeli haber bekliyoruz. ” şeklinde konuştu.

STAJ SİGORTASININ GEÇMEDİĞİNİ BİLSEYDİM; ÇALIŞIR, KENDİ SİGORTAMI BAŞLATIRDIM

Konya Fatih Endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümünde öğrenci iken 1991 yılında zorunlu staj yapan Zekeriya Bekdik, haftanın iki günü okula gidip, üç gün staj yaptığını söyledi.

Ticaret Lisesinde öğretmenlerinin kendilerine verilen Sigorta Sicil Kartlarıyla ilgili olarak, ” Bu SSK kartı ile sigortanız başladı. Bunun değerini emekli olurken anlayacaksınız dediler. Ama hiçte öyle olmadı.” diyen Bekdik, kendisi ve yüzbinlerce arkadaşının büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Staj sigortasının uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç sayılmadığını yıllar sonra öğrendiğini kaydeden iki çocuk babası Bekdik, “Stajımın sigorta başlangıcı sayılmadığını bilseydim, bir işyerinde çalışıp kendi sigortamı başlatırdım. Staj sigortası mağdurlarına borçlanma hakkı verilerek staj, sigorta başlangıcı sayılmalı. Şuanda SGK’daki sigorta numaramız, stajda bize verilen numaradır. E-Devlette gözüken işe ilk giriş tarihi de staj başlangıç tarihimiz ve her ne hikmetse bu emeklilikte sayılmıyor. ”şeklinde konuştu.