Küresel ısınma ile birlikte giderek daha çok hissedilmeye başlanan su sıkıntısının önüne geçmeyi amaçlayan DSİ Genel Müdürlüğü, işletmedeki borulu sistem sulamaları ön ödemeli elektronik sayaçlarla revize ediyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki İzmir, Manisa ve Uşak’ta devam eden çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yeni sistem ile suyun daha verimli kullanılacağının altını çizdi. “Hem üretici hem de ülkemiz kazanacak” dedi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin 37 sulama sahasını kapsadığını belirterek, toplam 3161 ön ödemeli elektronik sayacın sulamalara monte edileceğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “ Proje kapsamında Uşak’ta 1205, Manisa’da 519, İzmir’de ise 1437 ön ödemeli elektronik sayacı sistemimize dahil ediyoruz. Bu kapsamda 3794 hidrat imalatı da yapıyoruz. Hedefimiz, proje kapsamındaki tüm sulama sahasında gelecek yıl ön ödemeli elektronik sayaçları kullanmak.” dedi.

SU TÜKETİMİNDE TASARRUF

“İşletmelerdeki Borulu Sulamalara Sayaç Takılması” projesi kapsamında İzmir, Manisa ve Uşak’ta toplam 400 bin 533 dekar arazideki sulama sistemi değişecek. Yeni sistemde üretici elindeki karta önceden birliklerden ya da belirlenen noktalardan yükleme yaptıracak. Ardından da o kartı sayaca okutarak, arazisini sulayacak. Sulama maliyetlerinin düşürülmesi ve su verimliliğinin artırılması planlanan proje sayesinde su tüketiminde % 40’a varan tasarruf hedefleniyor.