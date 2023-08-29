DİSK Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan ve Didim Belediyesi İşyeri temsilcileri Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti. Ülkede enflasyonun yükselmesi ve işçi maaşlarının enflasyonun altında kalması gibi konularının ziyarette Didim Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarında ek iyileştirme yapılması konusunda mutabakata varıldı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bugün belediyemizde DİSK Genel-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan ve işyeri temsilcilerimiz ile personellerimizin emeklerinin yüksek enflasyon karşısında ezilmemesi için ek iyileştirme görüşmesi yaptık.



Çalışanlarımızın ekonomik şartlar karşısında zorluk yaşamayacağı şekilde karşılıklı bir mutabakat gerçekleştirdik. Emekçilerimizin her zaman yanındayız, herkese hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.