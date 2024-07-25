Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile yaptığı röportajda 4 ayda yaptığı çalışmaları değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İGFA Edirne Temsilcimiz Erdoğan Demir, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Yenimuhacır Belediye Başkanlığı’na seçilen Tamer Kıral ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Kıral, röportajda 4 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

Röportaj şöyle;

Erdoğan DEMİR: Yenimuhacır’da belediye personeli idiniz. Bu belediye başkanlığına aday olmanıza nasıl karar verdiniz?

Tamer KIRAL: Ben 2016 yılında belediyeye personel olarak geldiğimde böyle bir hayalim vardı. Ancak bu yıla kısmet oldu. Yenimuhacır sevdalısı olarak Yenimuhacır’ı daha iyi bir yerlere getirmek için aday olmaya karar verdim. Yenimuhacır’da bazı şeyler yönetilemiyordu, istediğimiz gibi değildi. Biz de taşın altına elimizi koyduk. Halkın da teveccühü ile bu makama geldik. Bundan sonra da layık olmaya gatret göstereceğiz.

Erdoğan DEMİR: İBB ve Büyükçekmece Belediyesi ile diyaloglarınız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden akıllı su sayacı hibe olarak aldınız. Bundan da biraz bahseder misiniz?

Tamer KIRAL: Bizim geldiğimizde su tahsilatında problemimiz vardı. Belediyenin geliri belli, bu sorunu ortadan kaldırmak ve su tasarrufunu sağlamak için İSKİ’den yardım aldık. Büyükşehir İSKİ başkanımız Şafak Başa, sayesinde 1.250 adet hibe olarak akıllı sayaç aldık. Teslimi henüz yapılmadı. Deneme sayacının kullanımı tamamlandıktan sonra 1.250 sayacımız gelecek. Böylece hem su tasarrufunu sağlamış olacağız. Hem de belediyemize para girişi sağlamış olacağız.

Erdoğan DEMİR: Gökyar Göleti tarım sulaması için kullanılacaktı, oradaki son durum nedir?

Tamer KIRAL:Gökyar Göleti’nde bizim dönemimizden önce akıllı sayaç yoktu ve su vahşi bir şekilde kullanılıyordu. Su tasarrufu sağlanmıyordu. Temmuz,Ağustos ayının başında su kalmıyordu. Çiftçilerimiz mağdur oluyordu. Bununla ilgili de DSİ ile görüşmelerimizi yaptık. Gökyar Göleti’ne sezon başında akıllı sayaç taktık. Akıllı sayaç taktırınca herkes suyunu okutuyor, suyun tonunu da cüzi bir miktarla 75 kuruşa halkımıza satıyoruz belediyemize de gelir sağlıyoruz. Göletimizde şu an su var, sezonu bitiririz.

Erdoğan DEMİR: Belde de hayır çeşmeleri yaptınız. Kaç adet hayır çeşmesi var ve buradan elde edilen geliri ne yapıyorsunuz?

Tamer KIRAL: Şu anda 3 adet hayır çeşmesi var. İnönü Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallemiz’deki TOKİ konutlarında 3 hayır çeşmesi var. Bunlar faaliyette, bu ceşmelerden gelen parayı beldemizde okuyan öğrencilere burs olarak vereceğiz. Bir tane de halı sahamızın oraya koyacağız. Bununla toplam 4 adet hayır çeşmemiz olacak.

Erdoğan DEMİR: Doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Yenşimuhacır’a doğalgaz ne zaman gelecek?

Tamer KIRAL: Doğalgaz çalışmaları Cumartesi günü geçilmeyen derelerimiz vardı, bu dereler yatay sondajlarla geçilmeye başlandı. Dün itibari ile 4 bölge bitti. 5. geçiş bugün yapılacak, belde içerisinde toplam 12 geçiş yapılacak. Bu geçişler tamamlandıktan sonra diğer ekipler gelecek ve döşemeler yapılacak. 2025 yılında doğal gaz beldemize gelecek.

Erdoğan DEMİR: Park bahçeler konusunda çalışmalar ne aşamada sayın başkan?

Tamer KIRAL: Biz göreve geldiğimizden beri park, bahçe, beldemizin temizliğini aralıksız olarak yapıyoruz. Bunun yanında geçen hafta parklarımızı gezdik. Parklarımızı gezdiğimizde 3 parkımızın durumu kötü idi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Temizliklerini yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde Alişah Tepe dediğimiz bir park var o parkı yeniliyoruz. Yerine yeni bir park yapacağız. Cabbar Camii’nin üzerinde bulunan parkımız var orayı yenileyeceğiz ve İnönü Mahallesi’ndeki Parkımızı da yenileyeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları ne kadar neşelü tutarsak biz de mutlu olacağız.

Erdoğan DEMİR: Yenimuhacır Belediyesi’nin ekonomik durumu nedir?

Tamer KIRAL: Yenimuhacır’ın borç durumu , Mustafa Başkanım devir teslim töreni esnasında borç durumunu söyledi. Esnafa olan borcu, kasada olan parayı da söyledi. Fakat orada söylemediği bir şey vardı. Bizim İller Bankası’na toplam 30 milyon 873 bin 742,96 TL borcumuz var. Kasada para var ama İller Bankası!’na olan 30 milyon lira olan bir borç gerçeği de var. Halkımızın da bunu bilmesini istiyorum. Bu borç ödenecek sıkıntı yok, Ekonomik olarak kötü durumda değiliz.

Erdoğan DEMİR: Halı sahada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediğiniz Haklı Saha Turnuvası büyük ilgi gördü. Gençler arasında da birlikteliği sağlamış oldu. Bu turnuvalar devam edecek mi? ve Yenimuhacırspor ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Tamer KIRAL: Biz göreve geldiğimizde pek kullanılmıyordu. Gençlerden bir turnuva düzenleyelim talebi geldi. Turnuva çok güzel geçti. Bizim amacımız burada kimseyi ötekileştirmek değil, birlik beraberlik içerisinde güzelce bir turnuva yaptık. Çok güzel oldu, bunun devamını da yapmayı planlıyoruz. Yenimuhacırspor olarak da gençlerimiz ile görüştük. Ben her türlü onların arkasındayım. Yenimuhacırspor’u kuracağız. Yenimuhacırspor önümüzdeki sezon 2.Amatör’de yerini alacak. Ben her türlü taşın altına elimi koymaya hazırım, ancak beldemizdeki büyüklerimin de kulübümüze destek olmalarını bekliyoruz. Şu aşamada yönetim oluşturulsa başkan olsa kulübümüzü kurabiliriz. Önümüzdeki sezonda da lige katılabiliriz.

Erdoğan DEMİR: Bundan sonra beldenize kazandırmak istediğiniz 3 önemli proje nedir?

Tamer KIRAL: Ben seçim sürecinde de söyledim, bir meydanımız yok. Bir Atatürk heykelimiz yok. ,İlk hedefimiz Yenimuhacır’ a Atatürk büstümüzün olduğu bayrağımızın dalgalandığı ve törenlerimizi yapacağımız bir meydan kazandırmak. Bunun yanında halı sahamızın yanında bir gençlik merkezi, gençlerimizin daha iyi bir vakit geçirebileceği ve birlikte olabilecekleri bir gençlik merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bir de kadınlarımız, gün yapacaklar herhangi bir yer de kafe arıyorlar. Nişan yapacaklar yer arıyorlar. Kadınlarımızın toplu olarak geçirebilecekleri ve etkinliklerini yapabileceği bir Kadın Aktivite Merkezi yapmayı hedefliyorum.

Erdoğan DEMİR: Yenimuhacır denince akla Keşkek geliyor. Keşkek Festivali bu yıl yapılacak mı? Keşkek Festivali ile ilgili çalışmalar ne aşamadadır.

Tamer KIRAL: Yenimuhacır Kültür ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı. Kongre yapıldı. Yönetim değişti, ancak Keşkek Festivali için Eylül ayına baktığımızda takvim sıkışıktı. Onun için bu yıl Keşkek Festivali yapılmayacak. Ama önümüzdeki yıl, dört dörtlük bir şekilde Keşke Festivalimizi yapacağız. 2025 yılında Keşkek Festivalimizi kapsamlı bir şekilde yapacağız.

Erdoğan DEMİR: Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları yeni bir çalışma başlatılmış. Edirne’deki tüm CHP’li belediye başkanları her ay bir CHP’li belediyede toplanacak ve ortak bir şeklilde yardımlaşma gösterecekler. İlk olarak da Süğloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ziyaret edilmiş. Bu çalışma ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Tamer KIRAL: İlk olarak bu çerçevede Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran’ı ziyaret ettik. Edirne’de bulunan tüm CHP’li belediye başkanları ile toplandık. Bu toplantılar her ay bir CHP’li belediye ziyaret edilecek ve belediyelerin ortak yapabilecekleri çalışmalar görüşülecek. Yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması için bilgi alışverişinde bulunduk. CHP’li belediyeler olarak birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

Erdoğan DEMİR: Belediye araçlarının durumu nedir ?

Tamer KIRAL: Belediye parkında bulunan 3-4 yaşındaki araçları bakımsız muayenesiz darmadağın olarak teslim aldık. Her platformda biz iktidar belediyesiyiz, iktidarın nimetlerinden beldemizi faydalandıracağız diyenlerin görev süresi boyunca yaptıkları ortadadır.

Erdoğan DEMİR: Sayın başkan Yenimuhacırlılara son olarak neler söyleyeceksiniz?

Tamer KIRAL: Yenimuhacır halkı için elimizden geleni yapacağız. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bunları 5 yıl içerisinde tamamlayıp, görevimizi tamamlayacağız.