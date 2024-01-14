Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Aydınlar Ocağı ve Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şubesi’nin ortak ev sahipliğinde Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferansa Tarihçi – Yazar Dr. Naim Babüroğlu konuşmacı olarak konuk oldu.KOCAELİ (İGFA) - Günler öncesinden duyurusu yapılan programa Kocaeli halkı yoğun ilgi ve katılım gösterdi.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal’ın açılış konuşmasının ardından sırasıyla Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Temsilcisi Nermin Şenses ve Yeniden Aydınlanma Derneği Genel Başkanı Halil Konuşkan da konuşma yaparak konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Dr. Naim Babüroğlu konuşmasına, Atatürk ve Cumhuriyet’i yalnızca belgelerle anlatacağını ifade ederek başladı. Babüroğlu, Cumhuriyetin bu ülke için ne kadar önemli bir kazanım olduğunu bilimsel verilere ve istatistiki bilgilere dayanarak anlattı. Cumhuriyetle birlikte ülkede eğitim seviyesinin yükseldiğini ifade etti. Süleyman Demirel’in “Cumhuriyet benim ben! Cumhuriyet olmasa köyümde Çoban Sülü olarak kalacaktım. Cumhuriyet’in bana sunduğu imkan sayesinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı oldum” anekdotunu anlattı.

Babüroğlu, Mardin’in bir köyünden çıkan, annesi okuma yazma bilmeyen Aziz Sancar’ın Cumhuriyet sayesinde Nobel ödülü alan bir akademisyen olduğunu, yine Aziz Sancar’ın kardeşinin de Türkiye Cumhuriyeti’nde general olduğunu, Cumhuriyet’in hiç kimseye ne ırki ne de başka bir şekilde ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sunduğunu ifade etti.

Konuşmasına Hatay meselesinin çözümü, Atatürk’ün Hatay meselesine kendi hayatını ortaya koyacak kadar verdiği önem ile devam eden Babüroğlu, Atatürk’ün hayatından aktardığı farklı anekdotlar ve yine Atatürk’ün “sonsuzluğa göçmesinden” sonra hayatındayken kendisiyle savaşan yabancı ülke askerlerinin dahi Atatürk’e gösterdikleri derin saygıyı anlatarak sunumunu sona erdirdi.