TÜİK'in son istatistiki verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık yüzde 30,49, aylık ise yüzde 5,89 oranında artış gösterdi. En yüksek artış yıllıkta yüzde 50,09 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık bazda ise yüzde 32,87 ile veteriner harcamalarında yaşandı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 30,49 arttı, aylık yüzde 5,89 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,56 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 50,09 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 32,87 artış ile veteriner harcamaları oldu.