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Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ işbirliğiyle düzenlenen, yurtiçi ve yurtdışından ünlü bilim insanlarının termal turizmi konuşacağı Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu başladı. Denizli’nin 2 bin yıl öncesine dayanan bir sağlık merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, forum ile kentin termal sağlık alanındaki imkanlarını tüm dünyaya anlatacaklarını söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu başladı. Yurtiçinden ve yurtdışından ünlü bilim insanlarının katıldığı forumun açılışı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yerli ve yabancı akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan açılış konuşmasında, binlerce yıl önce Hierapolis Antik Kenti’ndeki termal sularda en iyi tedavinin yapıldığını ve bunun için çok uzaklardan hastaların kente geldiğini anlattı. Buradaki termal suların tedavi edici özelliğinin PAÜ tarafından da bilimsel olarak ortaya konduğunu kaydeden Prof. Dr. Kutluhan, “Sonuç olarak tarihin tekerrür etmesini ve dünyadan yine buraya hastalar gelmesini beklemekteyiz. Bugün hastalarımıza hem termal suların hem de teknolojik olarak günümüz tıbbının en son geliştirdiği cihazlarla rehabilitasyona ve tedaviye büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Denizli’nin termal suları tüm insanlığa hizmet etmeli

Başkan Zolan ise, Denizli’nin 2 bin yıl öncesine dayanan bir sağlık merkezi olduğunu, kentteki termal suların dünyanın dört bir tarafından ve Anadolu’dan gelip burada şifa arayanların derdine çare olduğunu anlattı. Geçmişte olduğu gibi söz konusu termal kaynakların insan sağlığına hizmet etmesini arzu ettiklerini işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Turizm anlamında Pamukkale bizim lokomotifimiz. Bunun sağlık turizmi ile beraber birleştirilmesi ve sadece Denizli’ye değil tüm insanlığa hizmet etmesi çok kıymetli. Denizli’mizin termal sağlık alanındaki imkanlarını dünyaya anlatmak için böyle bir forum gerçekleştiriyoruz. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnsanlığa faydalı olmak için gayret edeceğiz ve buna hep beraber katkı sağlayacağız. Ben Denizli’mizin bu güzelliklerini görmek, kullanmak ve faydalanmak üzere tüm insanlığı şehrimize davet ediyor, forumun başarılı geçmesini diliyorum.”

Forum termal turizmin yol haritası olacak

Milletvekili Ök de, forumun Denizli’nin termal turizm anlamında bir adım daha ileriye gitmesine yönelik bir yol haritası olacağına inandığını belirterek, “Pamukkale’mizin termal turizm ile ilgili geçmişten gelen bir tecrübesi var. Ama önemli olan bunu bütün insanlığın kullanımına sunmak ve buranın cazibe merkezi olmasını katkı sağlamak” dedi. Denizli’deki termal suların sağlık açısından çok önemli olduğuna değinen Ök, Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi’ne (PAÜTERM) dikkati çekerek, “Önemli olan burada insanların doğru tedaviyi alabilmesi ve bunun ününün tüm dünyaya yayılması ve Pamukkale’miz ile birlikte hem turizm açısından katkı sağlaması hem de sağlığa hizmet etmesi. Bu forumun düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından forum, PAÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Ardıç, PAÜTERM hakkında bir sunumu ile devam etti.