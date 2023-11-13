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Moda yazarlığından, podyum dünyasının renkliliğinde manken olarak büyük başarılara imza atan tescilli güzel Dilara Kırmıt, yazar yönünü tekrar ortaya çıkarıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bir kitap yazmaya başladığını dile getiren Dilara Kırmıt, moda dünyasında yaşadıklarını kaleme aldığını ifade etti.

Bir çok yapımcının manken dünyasını sinema filmi yada dizi yapmak istediğini fakat işin içinde olan biriyle yazım döneminde yola çıkılmadığından bir türlü başarılı olamadıklarını dile getirirken, beyaz perde ve ekranlarda olabilecek muhteşem bir hikaye geliyor vurgusunu yaptı.

Dobra ve doğrucu kişiliğiyle tanınan Dilara Kırmıt “Moda ve modellik dünyasındaki gerçekler ve tecrübelerimi yazıyorum, ifşa etmiyorum ama bazı isimlerin tadı kaçabilir” dedi. Dilara Kırmıt kitabı raflarda yerini aldıktan sonra magazin dünyasına da yeni bir bomba düşeceğe benziyor.