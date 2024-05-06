Türk Eğitim Vakfı (TEV) 57. Kuruluş Yıldönümünde Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.ANKARA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye'nin en köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), 57. kuruluş yıldönümü kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen ziyarete TEV çalışanları, Ankara’da yaşayan TEV bağışçıları ve bursiyerlerinden oluşan grup katılım sağladı.

4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından başarılı ve maddi olanakları kısıtlı gençleri desteklemek amacıyla kurulan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 57. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bu vesileyle Anıtkabir’e anlamlı bir ziyaret düzenleyen Vakıf, Atatürk’ün huzuruna çıktı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarete, TEV Yönetim Kurulu üyeleri, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV çalışanları, Ankara’da yaşayan TEV bağışçıları ve bursiyerleri katılım sağladı. Program kapsamında Aslanlı Yol'dan yürüyen TEV ailesi, Atatürk Mozolesi'ne çelenk bıraktı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Misak-i Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Prof. Dr. Tekbaş, Anıtkabir Özel Defterine, “Kimsesizlerin kimsesi” olan Cumhuriyetimiz hedef ve ilkelerini yaşama geçirilmesi bakımından; gençlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, onların eşit, kapsayıcı ve kaliteli eğitim almalarının önündeki engellerin kaldırılması için gerekli desteği vermeye devam edeceklerinin mesajını verdi.