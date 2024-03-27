Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), 25 Mart tarihinde yaşamını yitiren Mütevelliler Heyeti Üyesi Güsel Bilal için bir anma etkinliği düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), Vakfın bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen ve sayısız bursiyerin hayatına dokunan Mütevelliler Heyeti Üyesi Güsel Bilal, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlediği törenle andı.

25 Mart Pazartesi günü hayatını kaybeden Güsel Bilal, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen anma töreninin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakiben Edirnekapı Mezarlığı'ndaki Aile Kabrine defnedildi.

4 Mayıs 1967 yılında Vehbi Koç önderliğinde kurulan TEV’in ilk gününden itibaren tam 49 yıl boyunca genel müdür yardımcılığını üstlenen Bilal emekli olduktan sonra da mütevelli heyet üyesi olarak hizmet vermeye devam etti.

TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç yazılı olarak ilettiği mesajında “56 yıl önce kurulmuş olan vakfımızın, binlerce hayırseverin desteğiyle Türkiye’nin eğitim vakfına dönüşmesinde önemli payı olan Türk Eğitim Vakfı’nın kıymetli ismi, saygıdeğer Güsel Bilal’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Acıya ve hüzne gark olduğumuz bu günde yurt dışında bulunmam sebebiyle sizlerle birlikte olamadığım için beni mâzur görmenizi ricâ ederim. Güsel Bilal, vakfımızın en büyük temel taşlarından biri olmuştur. TEV’in amacına olan sarsılmaz inancıyla bir profesyonelin çalışma hayatının çok ötesinde emek ve fedakârlıkta bulunmuştur. Kendini insana vakfetmenin anlamını benimsemiş, yardım ettiği herkesin Güsel Ablası olmuştur. Vakfın harcındaki, Güsel Bilal merkezli bu sevgi bağının vakfın gücüne güç katmaya devam edeceğine, adının onu sevenleriyle sonsuzluğa taşınacağına inanıyorum. Güsel Bilal’e Tanrı’dan rahmet, âilesine, sevenlerine ve TEV ailesine sabır ve başsağlığı dilerim.” şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.