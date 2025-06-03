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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.… pic.twitter.com/p91VUNZ4ox — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 3, 2025

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon TL olduğu bildiridi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri, kömüre gizlenmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda, tek seferde 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

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