Ticaret Bakanlığı, Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik ve suni iplik ithalatına yönelik dampinge karşı nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) başlattı. Mevcut önlemler soruşturma süresince devam edecek.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin başvurusu üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik dampinge karşı nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açtı.

Bakırlar Tekstil, Karan Tekstil, Kıvanç Tekstil, Kipaş Mensucat, Merinos Halı, Oğuz Tekstil ve Şireci Tekstil tarafından yapılan, Adana Mensucat, Balsuyu Mensucat, Bossa, MEM Tekstil ve Zeki Mensucat tarafından desteklenen başvuruda, mevcut önlemlerin kaldırılması durumunda damping ve zararın devam edeceği veya yeniden ortaya çıkacağı belirtildi.

Bakanlık, başvuruda sunulan delillerin soruşturmayı haklı kıldığını değerlendirdi.

MEVCUT DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER

Çin, Endonezya, Hindistan: 2009’da başlatılan önlemlerle, kg başına 0,29-0,80 ABD doları arasında değişen damping önlemleri uygulanıyor. 2015 ve 2020’deki NGGS’lerle bu önlemler aynen devam etti.

Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam: 2014’te CIF bedelin %6,62-26,25 arasında değişen oranlarda önlem alındı. 2020 NGGS’siyle önlemler sürdürüldü.

Endonezya (Özel Firmalar): PT Elegant Textile ve PT Sunrise Bumi için 2020’de %3,62-5,03 oranında önlem getirildi.

Soruşturma, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yürütülüyor. İlgili taraflar, soruşturma açılış bildiriminden itibaren 37 gün içinde soru formlarını yanıtlayabilir. Çin ve Vietnam’daki üreticiler, piyasa ekonomisi koşullarını ispatlarsa normal değer tespitinde Türkiye emsal ülke olarak kullanılacak. Mevcut dampinge karşı önlemler, soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalacak.

Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Dairesi tarafından yürütülen soruşturma bilgileri, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde erişime açılırken, konuyla ilgili hazırlanan tebliğ ise bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.