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Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6; Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ile ilgili Eylül ayına verileri açıkladı.

İstatistiki rakamlara göre ticari süt işletmelerince 786 bin 213 ton inek sütü toplandı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, ayran üretimi yüzde 6,5, yoğurt üretimi yüzde 4,0 ve içme sütü üretimi yüzde 0,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 8,6 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,2, ayran üretimi yüzde 7,1 ve yoğurt üretimi %3,5 artarken; tereyağı üretimi ,4 ve içme sütü üretimi yüzde 1,9 azaldı.

Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı

Bir önceki ay 823 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 4,5 azalarak 786 bin 213 ton oldu.