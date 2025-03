Çocuklar için hazırlanmış Türkiye'nin ilk sesli tiyatro platformu Tikutu, her çocuğun sanata erişim hakkı için çalışmaya devam ediyor. Tikutu'nun kurucusu Kemal Kocatürk, 27 Mart Dünya Tiyatro gününde sanatın çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ilk sesli tiyatro platformu Tikutu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde çocukların sanata eşit fırsat sunmasının önemine dikkat çekiyor. Her çocuğa eşit fırsat mottosuyla yıl başından itibaren ücretsiz olan Tikutu, yalnızca eğlenceli ve öğretici içerikler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda her çocuğa sanata eşit erişim hakkı tanımayı misyon ediniyor.

Amerikan Tiyatro ve Eğitim Birliği'ne göre, tiyatro öğrencileri, tiyatro yapmayan akranlarına göre genellikle SAT'larında 65 puan, SAT matematik bileşeninde ise 34 puan daha yüksek puan aldı. Yapılan diğer araştırmalara göre tiyatro, okuduğunu anlama becerilerini de geliştiriyor. Bu gibi bulgular, tiyatronun çocukların genel eğitimine katkı sağladığını ve sanatsal gelişimlerinin yanı sıra akademik başarılarına da olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

Ancak Türkiye'de tiyatro ve sinemaya erişim konusunda ciddi bir eşitsizlik söz konusu. 2022 yılı TÜİK Çocuk Araştırması'na göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 61'inin son bir yılda sinema veya tiyatroya gidemediği tespit edildi. Aynı araştırmaya göre, çocukların yüzde 40,1'inin ailelerinin maddi imkânlarının yetersiz olması nedeniyle sinema ya da tiyatroya gidemediği, yüzde 24,3'ünün yaşadığı yerin yakınında sinema veya tiyatro bulunmadığı görüldü. Bu durum, Tikutu gibi dijital platformların sunduğu çözümlerle sanata erişimi artırmanın ve çocuklara fırsat eşitliği sağlamanın önemini ortaya koyuyor.

Nitelikli eserleri ile çocukların sanata erken yaşta dokunarak, duygusal zekâ ve empati gibi değerleri kazanmalarına katkı sağladıklarını vurgulayan Tikutu'nun kurucusu Kemal Kocatürk, bu önemli günde de sanatın gücüne dikkat çekiyor. Kocatürk: “Tikutu olarak, çocukların sanatsal içeriklere kolayca ulaşmasını sağlarken, onları ekranlardan uzak tutarak hayal güçlerini besleyen yaratıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tüm çocukları tiyatronun büyülü dünyasına davet ediyor ve sanatın gücünü hep birlikte kutluyoruz.”