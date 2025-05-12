Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Tiyatro Sahnesinde’ adlı tiyatro kursuna katılarak altı ay tiyatro eğitimi alan Osmangazili kadınlar, Kozalar adlı tiyatro oyunu ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kadınlar için 6 aylık tiyatro kursu düzenledi. ‘Kadınlar Tiyatro Sahnesinde’ adı altında düzenlenen kursa, ev hanımları, çalışan kadınlar ve sahne deneyimi olmayan ancak tiyatroya ilgisi olan kadınlar katıldı. Kadınların sanatsal gelişimine katkı sağlamak ve kültürel hayata daha aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen kursa katılan üyeler, hem temel oyunculuk becerileri kazandı hem de birlikte üretmenin gücünü deneyimledi.

Kurstaki eğitimlerini tamamlayan kadınlar, ‘Kozalar’ isimli oyunla seyirci karşısına çıktı. Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı ve Gözde Akın’ın yönettiği oyun, Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelendi. Tiyatro severler tarafından büyük ilgi gören oyunda, aylak, sorumsuz ama gösterişe düşkün üç orta sınıf kadının 1970’li yıllarda, toplumun üzerine çöken anarşi ve baskıdan habersiz, kendi dünyalarında, bastırılmış istekleri, para ve mal tutkuları ile bencilce sürdürdükleri amaçsız yaşamları ele alındı. Sokakların, üniversitelerin çatışmayla dolu olduğu bir dönemde her şeye sahip görünen üç kadının, kapı dışındaki gerçeklerden kaçarken kendi bencilliklerine tutsak olmalarına dikkat çekildi. Oyunda rol alan Esma Sezen, Canan Aydoğdu, Müge Kurtuluş, Nurcan Başer, Elif Nurten Saypunca ve Derya Algül, performanslarıyla ayakta alkışlandı.

İzleyiciler arasında yer alan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yaptığı konuşmada, “‘Kadınlar Tiyatro Sahnesinde’, bizim için sadece bir tiyatro projesi değil; en önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Hiç tiyatro eğitimi almayan kadınların, sahneye çıkarak kendi sorunlarını ortaya koyması çok önemli. Bu projemiz devam edecek. Oyunu başarıyla ortaya koyan tüm oyuncuları tek tek tebrik ediyorum” dedi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, oyun sonunda tüm oyuncular adına yönetmen Gözde Akın’a çiçek takdim etti.